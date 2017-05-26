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В Татарстане простились с погибшими при нападении на казанскую школу

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Похороны проходили на двух кладбищах Казани – Курган и Самосырово.

В среду, 12 мая, в Татарстане прошли похороны погибших при нападении в Татарстане. Похороны проходили на двух кладбищах Казани – Курган и Самосырово. С погибшими простились также в Рыбной Слободе и в селе Большие Ковали. 

Мы соболезнуем всем близким погибших, это - огромная утрата.

Рустам Минниханов, президент республики

В этот день поминальные службы в память о погибших прошли в православных храмах и мечетях Татарстана.

Во вторник вечером сотни людей пришли к школе № 175, чтобы оставить там цветы и игрушки. Сегодня в Казани суд арестовал на два месяца обвиняемого в нападении на школу.

Видео: Telegram / ТАТМЕДИА

Теги: казань, стрельба в казани, татарстан
Категории: Тема дня, Новости России, Лента новостей,

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