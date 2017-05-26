В Татарстане простились с погибшими при нападении на казанскую школу

Похороны проходили на двух кладбищах Казани – Курган и Самосырово.

В среду, 12 мая, в Татарстане прошли похороны погибших при нападении в Татарстане. Похороны проходили на двух кладбищах Казани – Курган и Самосырово. С погибшими простились также в Рыбной Слободе и в селе Большие Ковали.

Мы соболезнуем всем близким погибших, это - огромная утрата. Рустам Минниханов, президент республики

В этот день поминальные службы в память о погибших прошли в православных храмах и мечетях Татарстана.

Во вторник вечером сотни людей пришли к школе № 175, чтобы оставить там цветы и игрушки. Сегодня в Казани суд арестовал на два месяца обвиняемого в нападении на школу.

Видео: Telegram / ТАТМЕДИА