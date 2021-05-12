Жители города приносят к стихийному мемориалу игрушки, вспоминая жертв трагедии.

Жители Казани несут цветы к школе, где произошла стрельба. Об этом сообщают очевидцы с места событий. Вдоль улицы, на которой расположена гимназия под номером 175 появился стихийный мемориал жертвам трагедии. Жители города до сих пор приходят почтить память погибших. Они приносят к мемориалу игрушки. Территория учебного заведения, как и улица, перекрыта силовыми структурами. Подойти близко к воротам не могут даже представители прессы.

Напомним, что результате стрельбы в Казани 12 мая есть жертвы. Согласно официальным данным властей Татарстана, погибшими стали семеро детей и учительница. В СМИ заявляют о девяти жертвах стрелка. Еще 21 человек считаются пострадавшими. В Национальном антитеррористическом комитете РФ заявили, что жертвами стали семеро учащихся, а еще 16 несовершеннолетних и сотрудников школы ранены.

В преступлении обвиняется 19-летний юноша, закончивший учебу в гимназии четыре года назад. Он задержан. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ.

Похороны погибших при стрельбе в школе в Казани пройдут 12 мая.

Видео: TG / Murado, Life Shot