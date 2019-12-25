Родственница оценила личность Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в гимназии под номером 175 в Казани.

Тетя устроившего стрельбу в казанской школе рассказала о его увлечениях. Женщина сообщила журналистам, что накануне трагедии ездила вместе с родителями Ильназа Галявиева ездила на кладбище, где они обсудили судьбу 19-летнего родственника. Женщина заявила, что ранее не было никаких предпосылок того, что состояние мальчика приведет к инциденту. Во всем она винит интернет, компьютеры и "секту".

Тетя Ильназа Галявиева объяснила журналистам, что юноша увлекался ремонтом электроники. В отличие от своего брата он не посещал никаких секций, а только "тихонько сидел в компьютере".

...Или что-то пил, или ему кто-то что сказал, или компьютер или секта. это не наш Ильназ. Он даже громко так никогда не кричал. тетя стрелка

Напомним, что казанский стрелок во время допроса сообщил следователем, что осознал себя богом около двух месяцев назад. Он добавил, что летом в нем начал "пробуждаться монстр", поэтому он начал всех ненавидеть еще больше. При этом юноша заметил, что ненавидел всех всегда. Галявиев вспомнил, что рассказал об осознании себя богом матери. При этом подозреваемый уточнил, что не имеет родителей, так как он называет маму на "вы".

Она мне не мать. У меня нету родителей, я вас всех ненавижу. У меня нету матери, я от всех отказался. Женщина, которая меня родила, это не мать. Нету ни мамы, ни папы, я их так никогда не называл. Ильназ Галявиев

Омбудсмен заявила, что устроивший стрельбу в казанской школе не состоял на учете.

Фото: соцсети