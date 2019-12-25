Омбудсмен заявила, что устроивший стрельбу в казанской школе не состоял на учете

Ирина Волынец охарактеризовала семью, в которой воспитывался стрелок из Казани.

Омбудсмен по правам ребенка в Татарстане заявила, что устроивший стрельбу в казанской школе не состоял на учете. По информации от Ирины Волынец, которой чиновница поделилась с журналистами ТАСС, 19-летний юноша, подозреваемый в преступлении, унесшем жизни девяти человек в гимназии под номером 175, не был на учете в правоохранительных органах или в системе социальных служб. Семья юноши считалась благополучной и жалоб на нее не поступало.

Ни на каком учете он не состоял нигде - ни семья как неблагополучная, ни сам он ни в полиции, ни в комиссии по делам несовершеннолетних не привлекался. По месту учебы характеризуют, что он был достаточно уравновешенным, вежливым мальчиком, опрятным, то есть обыкновенный студент Ирина Волынец, уполномоченный по делам детей

К настоящему моменту эксперт уточнила, что у ведомства не получилось выйти на контакт с родителями напавшего на казанскую школу. Также омбудсмен не располагает информацией о том, что подозреваемый якобы был нелюдимым и отстраненным подростком. По мнению Волынец, версия о том, что преступление было совершено из-за мести - несостоятельная. В пользу этого говорит тот факт, что стрелок открыл огонь в гимназии спустя четыре года после того, как перестал в ней учиться. До сих пор причина нападения не установлена.

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