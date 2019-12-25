Омбудсмен по правам ребенка начала заседание с минуты молчания.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова прокомментировала ситуацию со стрельбой в Казани. Уполномоченная при российском президенте в заседании общественного совета заявила, что открывать огонь по детям является верхом трусости. Она уточнила, что аппарат омбудсмена находится в постоянном контакте с структурами и ведомствами Татарстана. Встреча с коллегами началась с минуты молчания по жертвам трагедии.

Сегодня произошла трагедия в Казани, погибли дети. ... Мы на связи с регионами, разными ведомствами ... Верх трусости - стрелять по детям. Мы работаем дальше, выражаем соболезнования от всего сердца. Анна Кузнецова, омбудсмен по правам детей

Напомним, что учащиеся 174 гимназии Казани были эвакуированы после сообщения о стрельбе. Также на территории учебного учреждения произошел взрыв. На данный момент сообщается о восьми жертвах и 20 раненых. Глава региона Рустам Минниханов подтвердил информацию о том, что что стрельбу устроил 19-летний подросток. На юношу было официально зарегистрировано оружие. В МВД рассказали, что у молодого человека не было сообщника. Подозреваемому назначена психолого-психиатрическая экспертиза. В Татарстане 12 мая объявлен днем траура.

Life: охранник в гимназии в Казани, в которой произошла стрельба, все же был.

Фото: Telegram/BAZA