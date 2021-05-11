Педагоги оценили Ильназа Галявиева, обвиняемого в трагедии в казанской гимназии под номером 175.

Учителя казанской гимназии рассказали о напавшем на школу. В Telegram-канале 112 узнали мнение педагогов о стрелке, открывшем на территории 175 гимназии огонь из оружия. До недавнего времени 19-летни подозреваемый был студентом местного колледжа. Однако его отчислили с четвертого курса. До этого юноша обучался в пострадавшей гимназии.

Учителей не устраивали ни оценки Ильназа Галявиева, ни его поведение. В интервью Mash учителя колледжа объяснили, что мальчик был тихим и неконфликтным. Однако он часто прогуливал пары, а с января 2021 года практически забросил учебу. Он также пропустил выпускные экзамены, после чего руководство колледжа приняло решение о его отчислении. В окружении подозреваемого в трагедии никто не подозревал о наклонностях юноши. Ранее отец мальчика сообщил BAZA о том, что у его сына не было религиозных наклонностей, а "плохих мыслей" он никогда не высказывал.

"Подъему" в пресс-службе колледжа заявили, что Ильназ Галявиев "был опрятным и спокойным". Он с уважением относился с однокурсникам и учителям.

Мишустин выразил соболезнования в связи с трагедией в школе в Казани.

Life: охранник в гимназии в Казани, в которой произошла стрельба, все же был.

Видео: Telegram/Mash