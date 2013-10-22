Глава Минздрава рассказал о состоянии детей, госпитализированных после стрельбы в Казани

В помощь местным работникам в Казань приехало 39 специалистов.

После стрельбы в казанской школе восемь детей получили огнестрельные ранения. Двое из госпитализированный находятся в крайне тяжелом состоянии, еще шесть — в тяжелом, сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, экстренно приехавший в столицу Татарстана.

В помощь местным работникам в Казань приехало 39 специалистов, в том числе анестезиологов-реаниматологов, хирургов, психиатров, специалистов центра "Спас" и психологов от МЧС. Сейчас ведется работа над составлением списка пострадавших, которым понадобится транспортировка в Москву.

Все о трагедии в Казани можно прочитать в нашем специальном материале, посвященном этой теме.

Видео: Telegram/Baza

