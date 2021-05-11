В интернете появилось видео допроса устроившего стрельбу в школе в Казани

Ильняз Галявиев заявил, что осознал себя богом.

Напавший на гимназию 175 в Казани 19-летний Ильназ Галявиев дал первые показания после происшествия. Видео с допросом появилось в интернете.

Галявиев заявил, что он осознал себя богом несколько месяцев назад. А прошлым летом, по его словам, в нем начал пробуждаться монстр.

Я всех начал ненавидеть. Я всегда всех ненавидел и начал еще больше ненавидеть. Ильняз Галявиев, напавший на гимназию №175

Также задержанный сообщил, что рассказал о своих ощущениях матери. Однако ранее он заявил следователям, что не имеет родителей.

Напомним, было Галявиев являлся студентом четвертого курса "ТИСБИ". Он учился на IT-специалиста. Юноша закончил гимназию под номером 175, в которой устроил стрельбу, четыре года назад. В полиции молодой человек заявил, что пришел в заведение один. Он хотел показать всем, что "он - бог".

По факту стрельбы в казанской гимназии №175 Следственный комитет России возбудил уголовное дело. По предварительным данным, жертвами трагедии стали восемь человек, пострадавшими числятся двадцать.

Сам стрелок был задержан. Ему будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

В настоящее время в школах Казани усилили меры безопасности. Также сообщается об отмене вторых смен во всех учебных заведениях города.

Видео: Telegram / Еду в Татарстан