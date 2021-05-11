Официальные власти раскрыли подробности о преступлении, совершенной в гимназии 175 в Казани.

Глава Татарстана рассказал о числе раненых и погибших после стрельбы в казанской гимназии. Рустам Минниханов находится на месте трагедии. По информации от чиновника, жертвами подростков с оружием стали четверо мальчиков и три девочки. Он также уточнил, что к настоящему моменту в больницах находятся 16 пострадавших.

Руководитель региона объяснил местным журналистам, что задержанный полицией подозреваемый закончил гимназию четыре года назад. В настоящее время стрелку 19 лет. На него официально зарегистрировано оружие. Оперативники определили предполагаемого пособника подростков. По данным Life, им является 41 летний Мухамедшин Рамиль. Мужчина задержан.

Чиновники ввели на территории Казани режим контртеррористической операции. В МВД предпринимают меры для обеспечения безопасности детей. Власти города окажут материальную помощь семьям пострадавших и погибших в гимназии. В социальных сетях рассказали, что незадолго до трагедии одним из стрелков завел собственный Telegram-канал. В нем юноша заявил, что сегодня убьет огромное количество биомусора. После этого молодой человек собирался покончить с собой. Речь идет о Ильназе Галявиеве, который сейчас задержан. Посты в мессенджере появились около 09 часов утра 11 мая.

К настоящему моменту, по данным Mash, силовики вывели из здания гимназии 233 человека. Учащиеся сидят на траве у здания. Многие из них ранены. Здание проверяется на наличие взрывных устройств. Ранее стало известно, что в помещении обнаружены две растяжки. В Telegram-канале "Раньше всех. Ну почти" уточнили, что занятия второй смены на 11 мая во всех учебных заведениях города Казани отменены по решению властей.

Второй стрелок в Казани ликвидирован. Известно о 32 пострадавших.

Видео: YouTube / Россия 24