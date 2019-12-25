В казанской гимназии учащихся удерживает второй стрелок

Личность второго преступника еще не установлена.

В казанской гимназии, в которой был открыт огонь, продолжает находиться второй стрелок. Об этом сообщили местные журналисты. По информации СМИ, молодой человек на третьем этаже учебного учреждения удерживает шестерых или семерых учеников. В соцсетях распространились кадры с ранеными детьми, лежащими на траве около гимназии. К месту трагедии прибыл глава Татарстана Рустам Минниханов. Число погибших увеличилось сначала до семи, а после до 12 человек. Сейчас известно о 13 жертвах.

Ранее полиция установила личность одного из злоумышленников, виновного в трагедии. 19-летний Ильназ Галявиев пытался сбежать через окно, но его поймали силовики. Сейчас район оцеплен представителями закона. Оперативники установили, что один из преступников родился 1 сентября 2001 года. Юноша закончил гимназию под номером 175 четыре года назад. В настоящее время он обучается в одном из колледжей города на IT-специалиста. Отец подозреваемого уточнил, что мальчик ранее не имел религиозных наклонностей, а также не высказывал негативных настроений.

Очевидцы отмечают, что работе силовиков мешают родители, которые пытаются проникнуть в помещение. Мэрия Казани опровергла информацию о том, что еще в одной школе города произошла стрельба. К настоящему моменту во все учебные учреждения ограничен вход.

На видео попал момент задержания одного из стрелков в Казани.

Фото: Telegram/LifeShot