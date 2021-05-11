Появились подробности по стрельбе в Казани

СМИ: задержан подросток, устроивший нападение на одноклассников.

Журналисты с места событий сообщают о том, что после стрельбы в гимназии под номером 175 зафиксирован взрыв. По информации от Telegram-каналов, утром 11 мая в помещение ворвались несколько человек с автоматами. В ТАСС заявили, что одним из злоумышленников был подросток.

Очевидцы уточнили, что огонь велся на первом и третьем этажах. Один из преступников якобы побежал по улице Туганлык после совершения преступления. В настоящее время он задержан. Предварительно, речь идет о подростке. В администрации учебного заведения корреспонденту "Интерфакса" рассказали о том, что оружие в здание пронес подросток. Он якобы ранил нескольких одноклассников.

Источники называют разное число пострадавших. Есть сведения об одном или двух раненых (несовершеннолетних 14-ти лет). Известно об одном погибшем. Ребенка нашли без признаков жизни. В настоящее время экстренные службы эвакуируют учащихся и сотрудников гимназии при помощи лестницы из окон. Район оцеплен правоохранительными органами и силовиками. На месте также работают медики. Очевидцы рассказали, что до прибытия бригады спасателей дети пытались самостоятельно покинуть внутренние помещения через окна.

К месту трагедии выехал прокурор по Татарстану Илдус Нафиков.

Фото: Telegram/BAZA, Mash

Видео: Telegram / ОПЕР Слил