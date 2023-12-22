На намыве Васильевского острова начинается строительство школы на 550 мест

В четырехэтажном здании с двумя бассейнами кроме учебных классов предусмотрены актовый зал с эстрадой, библиотека, полноценный пищеблок и медицинский кабине

Застройщик получил разрешение на строительство школы на 550 мест в ЖК "Гавань Капитанов" на намыве Васильевского острова. В школе разместятся блоки начального и среднего общеобразовательного звена – каждый с отдельным входом – рассказал портал "Строительный Петербург".

В четырехэтажном здании с двумя бассейнами кроме учебных классов предусмотрены актовый зал с эстрадой, библиотека, полноценный пищеблок и медицинский кабинет, студия хореографии. В части помещений предусмотрен второй свет с окнами высотой в несколько этажей, а учебные классы ориентированы на южные стороны.

На дворовой территории площадью 17 317 кв.м разместится футбольное поле, площадки для игр в баскетбол и прыжков в высоту и длину, 100-метровка для бега, а также зоны для игр и отдыха. Все зоны спортивных и игровых активностей предусматривают мягкое покрытие для защиты от травм.

Ранее стало известно, что строительная готовность школы на 1100 мест на территории Средней Рогатки превышает 55%.

Фото: портал "Строительный Петербург"