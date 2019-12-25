Соседи рассказали, что математик выходит за покупками примерно раз в полторы недели.

Петербургский математик Григорий Перельман стал реже появляться на улице после смерти матери. Любовь Лейбовна скончалась в возрасте 87 лет более месяца назад. Об этом сообщает NEWS.ru.

Для организации похорон и оформления необходимых документов из Швеции приезжала младшая сестра ученого Елена. После смерти матери Перельман, который и прежде предпочитал вести закрытый образ жизни, практически перестал контактировать с окружающими.

По словам соседей, математик старается не пересекаться с другими жильцами дома. За покупками он выходит приблизительно раз в полторы недели и отказывается от любой помощи.

Григорий Перельман получил мировую известность благодаря доказательству гипотезы Пуанкаре — одной из семи задач тысячелетия. В 2006 году ему присудили Филдсовскую медаль, а в 2010-м Институт Клэя объявил математика лауреатом Премии тысячелетия с денежным вознаграждением в размере 1 млн долларов. Однако Перельман отказался от обеих наград.

После этого ученый отошел от академической науки и практически прекратил общаться с представителями СМИ.

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Фото: Piter.tv