В Петербурге около 200 человек пришли проститься с лидером группы "Разные люди"

На церемонии в Феодоровском соборе присутствовали Юрий Шевчук, Олег Гаркуша и Сергей Чиграков.

В Петербурге 10 ноября прошла церемония прощания с лидером и композитором группы "Разные люди" Александром Чернецким. Музыкант скончался 8 ноября в возрасте 60 лет после продолжительной болезни.

Отпевание началось в 12:00 в Феодоровском соборе. Проститься с артистом пришли около 200 человек. Среди них были лидер группы ДДТ Юрий Шевчук, фронтмен "АукцЫона" Олег Гаркуша и Сергей Чиграков, известный как Чиж, лидер коллектива "Чиж и Ко".

Церемония в соборе продолжалась чуть больше часа. После этого гроб с телом музыканта доставили на Богословское кладбище, где его похоронили.

За время творческой деятельности "Разные люди" выпустили 20 альбомов. Несколько пластинок группа записала совместно с Сергеем Чиграковым и коллективом "Чиж и Ко". Кроме того, Чернецкий выпустил два сольных альбома — "Боль" в 1988 году и "Вера" в 1989-м.

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