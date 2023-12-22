Школа на 1125 человек на улице Архитектора Белова готова на 85%

Общеобразовательная школа №161 планирует открыть свои двери 1 сентября 2024 года.

Продолжается строительство школы на улице Архитектора Белова дом 5 к. 2, стр.1 в Выборгском районе Петербурга. Строительная готовность составляет 85%. Общеобразовательная школа №161 на 1125 учеников планирует открыть свои двери 1 сентября 2024 года, сообщил портал "Строительный Петербург".

Здание школы общей площадью 27 тыс. кв. метров состоит из трех блоков от 3-х до 4 этажей, соединенных между собой.

Первый блок рассчитан для обучения начальной школы, с отдельным входом и гардеробными. В блоке запроектированы учебные кабинеты для 1-4 классов, групп продленного дня, а также спальные комнаты на 25 человек.

Второй блок для обучения средней и старшей школы. В блоке запроектированы учебные кабинеты основной школы, мастерские, лингафонные кабинеты иностранного языка.

Третий блок включает в себя общешкольные помещения: гардеробные, столовую с обеденным залом на 568 посадочных мест. Предусмотрены также два бассейна (25х11 и 10х6 метров) и тренажерный зал с раздевалками и душевыми. На втором этаже разместятся два спортивных зала с раздевалками и душевыми, актовый зал. На третьем этаже предусмотрена зона для чтения с медиатекой и кабинет психолога. На четвертом этаже расположены учебные кабинеты.

На территории школы будет расположена спортивно-физкультурная зона и зона отдыха.

Тем временем в Кронштадте застройщик сначала построит лицей, а затем приступит к жилой застройке.

Фото: портал "Строительный Петербург"