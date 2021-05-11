Жертвами стали шестеро детей и один учитель.

В результате стрельбы в казанской школе погибли семь человек. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на экстренные службы по региону. По информации от ГУ МЧС, жертвами трагедии стали шестеро несовершеннолетних и учитель. В ведомстве добавили, что после того, как злоумышленники открыли огонь, также в помещении был зафиксирован взрыв. Сейчас в здании наблюдается сильное задымление.

Напомним, что район гимназии под номером 175 оцеплен правоохранительными органами. Спасатели эвакуируют из здания по улице Файзи, 8 учащихся и преподавательский состав. Одним из подозреваемых в стрельбе является подросток. Он якобы напал на одноклассников с оружием. Мальчик задержан представителями закона. На месте инцидента находится 21 бригада медиков. В ближайшее время туда прибудут прокурор Татарстана Илдус Нафиков и министр здравоохранения Марат Садыков.

Появились подробности по стрельбе в Казани.



Видео: Telegram / Mash Iptash