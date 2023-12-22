В Татарстане спасли женщин и девочку в лесу

Медицинская помощь им не потребовалась.

В Татарстане сотрудники МЧС России спасли женщин и девочку в лесу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что две женщины и 7-летняя девочка ушли ночью в лес на сбор дикоросов, но не смогли вернуться обратно. Потерявшись на местности, они позвонили в МЧС за помощью. Спасателям пришлось включить сигнал аварийно-спасательной машины, чтоб сориентировать заблудившихся на звук. Медицинская помощь им не потребовалась.

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Видео: МЧС России