Второй стрелок в Казани ликвидирован. Известно о 32 пострадавших

Силовики нашли в здании пострадавшей гимназии две растяжки.

Местные журналисты рассказали о том, что силовики ликвидировали второго стрелка, удерживающего детей в гимназии Казани под номером 175. Оперативники произвели штурм здания. Дети эвакуированы с верхних этажей. В социальных сетях появилось видео из внутренних помещений заведения, в котором после начатого подростками огня также произошел взрыв. На кадрах видно, что в коридоре валяются выбитые стекла и двери.

По информации от Telegram-канала BAZA, медики смогли откачать самого тяжелого пострадавшего из гимназии. Речь идет о десятилетнем Арслане Ш. Мальчик получил ранения в область грудной клетки, конечностей и ЗЧМТ. У ребенка остановилось сердце, но пациент был реанимирован. Вместе с ним в реанимационном отделении находятся еще пятеро учащихся гимназии. Их доставили в больницу из здания, расположенного по улице Файзи, 8.

Сейчас силовики предполагают, что в гимназии может находиться еще несколько взрывных устройств. В помещении уже обнаружены две растяжки. Пострадавшими к настоящему моменту считаются 32 человека. Ранее стало известно, что погибли 13 человек.

На видео попал момент задержания одного из стрелков в Казани.

Фото: LifeShot

Видео: Telegram/Mash