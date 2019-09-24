Во всех школах Казани отменили занятия второй смены

Меры предосторожности приняты в связи со стрельбой в гимназии 175.

Занятия второй смены отменены во всех школах Казани 11 мая. Об этом сообщили ТАСС в мэрии города.

Такое решение власти приняли после сегодняшней стрельбы в гимназии 175. Сообщается, что вход во все учебные заведения ограничен, меры безопасности также усилены в связи с трагедией.

В мэрии уточнили, с разрешения родителей старшеклассники могут покинуть учебные заведения.

Напомним, в Минздраве республики уточнили, что жертвами трагедии стали восемь человек. Погибли семеро детей и учительница. Число пострадавших по официальным данным возросло до 21 человека.

Ранее на видео попал момент задержания одного из стрелков в Казани.

Видео: Telegram / Mash Iptash