Суд продлил арест обвиняемому в нападении на школу в Казани

Мера пресечения продлена до января следующего года.

Басманный суд продлил ареста Ильназу Галявиеву, который совершил вооруженное нападение на гимназию в Казани. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу до 11 января 2022 года в отношении Ильназа Галявиева. из сообщения пресс-службы суда

Напомним, 19-летний Ильназ Галявиев 11 мая совершил нападение на школу №175 в Казани. В результате трагедии погибли девять человек и 24 пострадали. Стрелку может грозить пожизненное заключение. В июле эксперты вынесли вердикт, что в момент совершения преступления Галявиев был невменяем.

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