Суд продлил арест обвиняемому в нападении на школу в Казани

Басманный суд продлил ареста Ильназу Галявиеву, который совершил вооруженное нападение на гимназию в Казани. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу до 11 января 2022 года в отношении Ильназа Галявиева.
из сообщения пресс-службы суда
Напомним, 19-летний Ильназ Галявиев 11 мая совершил нападение на школу №175 в Казани. В результате трагедии погибли девять человек и 24 пострадали. Стрелку может грозить пожизненное заключение. В июле эксперты вынесли вердикт, что в момент совершения преступления Галявиев был невменяем.
Ранее мы сообщали, что совершивший вооруженное нападение на вуз в Перми Тимур Бекмансуров пришел в сознание и начал общаться с помощью записок
Фото: Telegram/112
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