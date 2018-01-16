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Суд продлил арест обвиняемому в нападении на школу в Казани
Сегодня, 16:05
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Суд продлил арест обвиняемому в нападении на школу в Казани

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Мера пресечения продлена до января следующего года.

Басманный суд продлил ареста Ильназу Галявиеву, который совершил вооруженное нападение на гимназию в Казани. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу до 11 января 2022 года в отношении Ильназа Галявиева.

из сообщения пресс-службы суда

Напомним, 19-летний Ильназ Галявиев 11 мая совершил нападение на школу №175 в Казани. В результате трагедии погибли девять человек и 24 пострадали. Стрелку может грозить пожизненное заключение. В июле эксперты вынесли вердикт, что в момент совершения преступления Галявиев был невменяем.

Ранее мы сообщали, что совершивший вооруженное нападение на вуз в Перми Тимур Бекмансуров пришел в сознание и начал общаться с помощью записок

Фото: Telegram/112

Теги: арест, ильназ галявиев, казанский стрелок, стрельба в гимназии в казани
Категории: Новости России, Лента новостей,

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