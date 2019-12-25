Пермский стрелок Бекмансуров пришел в себя и начал общаться с помощью записок

Он не может разговаривать из-за отверстия в трахее.

Совершивший вооруженное нападение на вуз в Перми Тимур Бекмансуров пришел в сознание и начал общаться с помощью записок. Об этом информирует Telegram-канал Ural Mash. Юноша не может разговаривать из-за отверстия в трахее.

По словам медиков, текущее состояние Бекмансурова оценивается как стабильно тяжелое. Ему провели несколько операций, ампутировали ногу, достали из тела пули и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. В скором времени стрелка планируют перевести в обычную палату, где ему предстоит общение со следователями. Оттуда его могут доставить в СИЗО "Матросская Тишина".

Напомним, 20 сентября на высшее учебное заведение в Перми совершил вооруженное нападение 18-летний Тимур Бекмансуров. По официальным данным, в результате инцидента погибли шесть человек, 43 пострадали. Стрелка нейтрализовали сотрудники ДПС, которые в момент происшествия находились неподалеку. В настоящее время Бекмансуров находится в медицинском учреждении. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту стрельбы по статье "Убийство двух и более лиц".

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Фото: Telegram/SHOT