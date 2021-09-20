В МВД рассказали подробности задержания Тимура Бекмансурова

Героями стали члены экипажа местного ДПС Владимир Макаров и Константин Калинин.

В МВД рассказали подробности задержания 18-летнего Тимура Бекмансурова, который утром 20 сентября устроил стрельбу в здании пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). К месту трагедии первыми прибыл экипаж ДПС. Старший лейтенант Владимир Макаров организовал эвакуацию людей, находившихся в помещении. Его коллега младший лейтенант Константин Калинин отправился в главный корпус вуза на "разведку".

Представитель закона заметил вооруженного преступника. Он отдал приказ молодому человеку бросить оружие. Однако злоумышленник отказался подчиняться требованиям полицейского. Юноша также произвел несколько выстрелов в сторону сотрудника ДПС. В результате Калинин ответным огнем обезвредил стрелка. После этого он начал оказывать подозреваемому первую помощь.

Опубликовано видео с моментом обезвреживания напавшего на пермский университет.

Фото и видо: Telegram / SHOT