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Опубликовано видео с моментом обезвреживания напавшего на пермский университет

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Тимура Бекмансурова обезоружил сотрудник ДПС.

Опубликовано видео с моментом обезвреживания напавшего на пермский университет. В социальных сетях появились ролики с моментом атаки представителя правоохранительных органов на вооруженного стрелка. Известно, что героем стал местный сотрудник ДПС. Младший лейтенант полиции Константин Калинин первым прибыл на вызов.

На опубликованных кадрах видно, что полицейским стреляет в вооруженного подозреваемого. После этого молодой человек падает. В этот момент представитель закона подбегает к юноше и начинает ему оказывать помощь. Известно, что Тимур Бекмансуров был обезврежен ответной стрельбой. Студент первым открыл огонь.

СМИ: пермский стрелок жив, он в критическом состоянии.

Фото и видео: Telegram / LifeShot

Теги: константин калинин, пермь, стрельба, тимур бекмансуров
Категории: Новости России, Тема дня, Происшествия, Лента новостей,

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