СМИ: пермский стрелок жив, он в критическом состоянии

Тимур Бекмансуров не приходит в сознание. Он в реанимации.

По информации от СМИ, пермский стрелок - Тимур Бекмансуров может быть все еще жив. Ранее появилась информация о задержании молодого человека, а после - о его гибели после ранения. В юношу стреляли представители закона, когда тот оказал сопротивление. В Telegram-каналах появился ролик с моментом устранения преступника. Подозреваемый приобрел вооружение легально. Стоимость турецкого дробовика оценивается в 20 тысяч рублей.

В Telegram-канале Mash говорится о том, что преступник все-таки выжил. Он госпитализирован в реанимационное отделение в крайне тяжелом состоянии. Медики диагностировали у пациента ранения грудной области и конечности. Молодой человек не приходит в сознание. Количество пострадавших при стрельбе увеличилось до 26 человек. Власти региона отменили учебные занятия.

Учащиеся вуза объяснили, что во время инцидента не сработала оповещающая о проблеме сигнализация. Также по местному радио не было сделано никаких заявлений о стрельбе. По информации от студентов, которые обучаются в пермском государственном университете, в котором произошла трагедия, внутрь корпусов может попасть практически любой желающий. Предположительно, защитить учащихся и сотрудников учреждения охрана не смогла, так как сотрудник охраны мог быть одним из первых жертв 18-летнего стрелка. Мужчина пытался остановить злоумышленника.

Напавший на университет в Перми оставил пост в соцсетях.

Фото: Telegram / Mash



