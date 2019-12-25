В Пермском крае отменены все занятия в школах, техникумах и колледжах

До конца дня образовательным учреждениям поручено провести работу по усилению всех мер безопасности.

В Прикамье отменили 20 сентября все занятия в школах, техникумах и колледжах после трагедии в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Об этом информирует пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что до конца текущего дня образовательные учреждения обязаны провести работу по усилению всех мер безопасности. Запрещается пропускать в здания организаций посторонних лиц, включая родителей. Охранникам поручено проверять все крупногабаритные сумки и пакеты.

В связи с ЧП в ПГНИУ по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина 20 сентября отменены занятия в школах, техникумах и колледжах. из сообщения пресс-службы правительства Прикамья

Напомним, 20 сентября на высшее учебное заведение в Перми совершил вооруженное нападение 18-летний Тимур Бекмансуров. По официальным данным, в результате инцидента погибли восемь человек, несколько пострадало. По данным ряда СМИ, силовикам удалось нейтрализовать стрелка. В настоящее время на месте происшествия работают следователи-криминалисты. Медики оказывают помощь пострадавшим. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту стрельбы по статье "Убийство".

Ранее сотрудники ДПС поймали водителя "Кадиллака", сбившего двух подростков.

Фото: пресс-служба правительства Пермского края