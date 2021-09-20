Тимур Бекмансуров оказал сопротивление ОМОНу.

СМИ: стрелок из Перми скончался после тяжелого ранения при задержании, которое произошло после трагедии в здании вуза. Об этом рассказали представители пресс-службы государственного национального исследовательского университета по региону. Преступник оказал вооруженное сопротивление силовикам и получили пулю. Он скончался.

Ранее 18-летнему Тимуру Бекмансурову (2003 года рождения) удалось ранить шесть человек и убить пятерых (по сведениям регионального Следственного комитета). По данным Telegram-канала 112, погибли восемь человек, а как минимум шесть считаются пострадавшими.

Специалисты из СК РФ уточнили, что злоумышленник имел при себе гладкоствольное ружье Huglu с 12-ым калибром.

Напавший на университет в Перми оставил пост в соцсетях.

Видео: Telegram / Baza, Mash