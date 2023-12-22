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Пятиклассник из Ленобласти случайно прострелил себе руку из пневматики
Сегодня, 9:36
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Пятиклассник из Ленобласти случайно прострелил себе руку из пневматики

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Со слов матери, школьник во время перезарядки пневматического пистолета выстрелил себе случайно в левую руку.

В Тосненском районе Ленинградской области ребёнок прострелил себе руку, стало известно Piter.tv.

Вечером 21 апреля 11-летнего жителя деревни Аннолово привезла в травмпункт мать. Медики обработали мальчику огнестрельную рану левой кисти, после оказания помощи мальчика отпустили домой.

Со слов матери, школьник во время перезарядки пневматического пистолета выстрелил себе случайно в левую руку. По данному факту проводится проверка.

Ранее в Петергофе 13-летний подросток подорвал найденную петарду.

Фото: Piter.TV

Теги: пневматический пистолет, стрельба
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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