Пятиклассник из Ленобласти случайно прострелил себе руку из пневматики

В Тосненском районе Ленинградской области ребёнок прострелил себе руку, стало известно Piter.tv.
Вечером 21 апреля 11-летнего жителя деревни Аннолово привезла в травмпункт мать. Медики обработали мальчику огнестрельную рану левой кисти, после оказания помощи мальчика отпустили домой.
Со слов матери, школьник во время перезарядки пневматического пистолета выстрелил себе случайно в левую руку. По данному факту проводится проверка.
Ранее в Петергофе 13-летний подросток подорвал найденную петарду.
Фото: Piter.TV
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