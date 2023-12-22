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В Петергофе 13-летний подросток подорвал найденную петарду
Сегодня, 11:16
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В Петергофе 13-летний подросток подорвал найденную петарду

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Мальчик нашел петарду на территории парка "Знаменка".

Вечером 20 апреля 13-летний подросток подорвал найденную им в Петергофе петарду. Об этом сообщили в персс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Телефонограмма из медицинского учреждения города о госпитализации пострадавшего в тяжелом состоянии, с осколочными ранами, поступила в полицию в ночь на 21 апреля. По предварительным данным, несовершеннолетний обнаружил петарду на территории парка "Знаменка" по адресу: Санкт-Петербургское шоссе, 115, и привел ее в действие. 

По факту произошедшего правоохранители проводят проверку, детали обстоятельств инцидента устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец выкинул из окна петарду и стал фигурантом уголовного дела.

Фото: Piter.TV

Теги: взорвал петарду, знаменка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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