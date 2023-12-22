Петербуржец выкинул из окна петарду и стал фигурантом уголовного дела

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство).

Полицией Фрунзенского района задержан хулиган выкинувший петарду из окна своей квартиры. Об этом сообщили в МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В полицию днём 14 марта поступило сообщение от 52-летней женщины, проживающей в доме 20 по улице Салова. Она сообщила, что слышала хлопок у парадной, после которого пошло задымление.

Через полчаса в данном доме был задержан 41-летний монтажник, который, находясь по месту жительства, из хулиганских побуждений выкинул из своего окна петарду. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство).

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