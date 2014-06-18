Неизвестный подбросил петарду к автомобилю на проспекте Художников

Материальный ущерб не причинен.

25 декабря в полицию обратился 27-летний мужчина с сообщением о том, что к его машине у дома 18к1 по проспекту Художников неизвестный из окна своего автомобиля подбросил взрывное устройство. Об этом стало известно Piter.TV.

Машина заявителя не пострадала, материальный ущерб не причинен. Было установлено, что злоумышленник подкинул петарду, от чего произошел сильный хлопок.

Личность подбросившего взрывное устройство устанавливается, проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: в Пушкине подросток разобрал петарду и попал в больницу.

Видео: Piter.TV