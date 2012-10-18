В Пушкине подросток разобрал петарду и попал в больницу

Ребенок повредил глаза. Ему понадобилась помощь медиков.

В Петербурге подросток разобрал петарду и получил травмы. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

Инцидент произошел накануне ночью, 24 декабря. По предварительным данным, 13-летний школьник разобрал петарду и зажег ее опасные части. Подробности уточняются.

Мальчик попал в больницу в Пушкине. У него диагностировали ожоги на кистях рук и обоих глазах. Мальчика доставили в офтальмологическое отделение в состоянии средней степени тяжести.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге полиция задержала подростков, подозреваемых в нападении на курьера.

Фото: Pxhere