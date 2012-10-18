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В Пушкине подросток разобрал петарду и попал в больницу
Сегодня, 15:19
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В Пушкине подросток разобрал петарду и попал в больницу

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Ребенок повредил глаза. Ему понадобилась помощь медиков.

В Петербурге подросток  разобрал петарду и получил травмы. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Раньше всех. Петербург". 

Инцидент произошел накануне ночью, 24 декабря. По предварительным данным, 13-летний школьник разобрал петарду и зажег ее опасные части. Подробности уточняются.

Мальчик попал в больницу в Пушкине. У него диагностировали ожоги на кистях рук и обоих глазах. Мальчика доставили в офтальмологическое отделение в состоянии средней степени тяжести.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге полиция задержала подростков, подозреваемых в нападении на курьера.

Фото: Pxhere

Теги: опасные петарды, подросток, пушкин, разобрал петарду
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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