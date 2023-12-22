В Пушкине закрывается  проезд по улице Красной Звезды

Проезд будет закрыт 27 апреля.

В Пушкине закрывается движение транспорта на улице Красной Звезды, Захаржевской улице, Артиллерийской улице и по Прямому переулку у пересечений с Кадетским бульваром. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Проезд будет закрыт в течение одного дня — 27 апреля. Здесь в субботу пройдут работы по ремонту дорожного покрытия.

Объезд: Сапёрная улица, улица Радищева, Парковая улица, Огородная улица. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что две полосы перекроют на КАД в районе развязки с Софийской улицей.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ