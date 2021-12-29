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За 12 часов врачи восстановили руку подростка, который неудачно взорвал петарду
Сегодня, 18:05
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За 12 часов врачи восстановили руку подростка, который неудачно взорвал петарду

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Школьник получил травмы в Красном Селе.

Медики восстановили кисть 17-летнего школьника, который получил травмы из-за поджога петарды. Об этом сообщили в Петербургском педиатрическом медицинском университете.

Операция длилась 12 часов. Подросток находится в стабильном состоянии. Он получает полный объем терапии. Делать прогнозы о сроках восстановления здоровья мальчика врачи не стали. Медики делают все возможное, чтобы спасти руку пациента.

Ранее на Piter.tv:  около крейсера "Аврора" обнаружили гранату. 

Фото: Piter.tv

Теги: взорвал петарду, восстановили кисть, врачи, ребенок, трудный подросток
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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