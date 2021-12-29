За 12 часов врачи восстановили руку подростка, который неудачно взорвал петарду

Медики восстановили кисть 17-летнего школьника, который получил травмы из-за поджога петарды. Об этом сообщили в Петербургском педиатрическом медицинском университете.
Операция длилась 12 часов. Подросток находится в стабильном состоянии. Он получает полный объем терапии. Делать прогнозы о сроках восстановления здоровья мальчика врачи не стали. Медики делают все возможное, чтобы спасти руку пациента.
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Фото: Piter.tv
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