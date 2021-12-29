Около крейсера "Аврора" обнаружили гранату

На место случившегося прибыли взрывотехники.

Сегодня, 19 февраля, на льду Большой Невки горожане заметили подозрительный предмет, похожий на взрывчатку. Он находился вблизи крейсера "Аврора". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по региону.

На место случившегося прибыли саперы ОМОН "Бастион". Добравшись до гранаты на катере, они проверили объект и выяснили, что напугавший всех "взрывоопасный предмет" - муляж для страйкбола. Его передали сотрудникам полиции.

Ранее на Piter.tv: на улице Авиаконструкторов в асфальте образовалась дыра.

Фото: пресс-службa ГУ Росгвардии по региону.