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В Красном селе подростку оторвало четыре пальца при взрыве петарды
Сегодня, 10:52
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В Красном селе подростку оторвало четыре пальца при взрыве петарды

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В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

В Красном селе в руках 17-летнего подростка взорвалась петарда. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Подросток был доставлен в Педиатрический университет Петербурга в рваной раной руки и травматической ампутацией четырёх пальцев. Выяснилось, что петарда в руках у юноши взорвалась н пустыре по улице Родинковой.

В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что около крейсера "Аврора" обнаружили гранату. 

Фото: pixabay 

Теги: подростку оторвало четыре пальца, происшествия в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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