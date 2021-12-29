В Красном селе подростку оторвало четыре пальца при взрыве петарды

В Красном селе в руках 17-летнего подростка взорвалась петарда. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Подросток был доставлен в Педиатрический университет Петербурга в рваной раной руки и травматической ампутацией четырёх пальцев. Выяснилось, что петарда в руках у юноши взорвалась н пустыре по улице Родинковой.
В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего.
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Фото: pixabay
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