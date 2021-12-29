В Красном селе подростку оторвало четыре пальца при взрыве петарды

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

В Красном селе в руках 17-летнего подростка взорвалась петарда. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Подросток был доставлен в Педиатрический университет Петербурга в рваной раной руки и травматической ампутацией четырёх пальцев. Выяснилось, что петарда в руках у юноши взорвалась н пустыре по улице Родинковой.

В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что около крейсера "Аврора" обнаружили гранату.

Фото: pixabay