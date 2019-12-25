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В Петербурге задержали подозреваемых в поджоге машин
Сегодня, 15:38
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В Петербурге задержали подозреваемых в поджоге машин

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Горели девять машин.

В поселке Новоселье неизвестные подожгли машины. Двух подозреваемых уже задержали полицейские. Устанавливаются мотивы поступка. Об этом стало известно Piter.TV.

Отмечается, что три автомобиля сгорели полностью, повреждены оказались шесть машин. Так, 10 марта у дома №6 на Красносельском шоссе неизвестные подожгли автомобиль Toyota. Огонь в результате перекинулся на соседние машины.

В пятницу, 11 марта, был задержан 38-летний подозреваемый, ранее он уже был судим за кражу. Был задержан по подозрению также его 30-летний подельник.

Ранее мы сообщали, что на Светлановском полностью сгорели две иномарки. 

Фото: pixabay 

Теги: поджог машин, подозреваемые в поджоге машин, происшествия в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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