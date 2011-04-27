На проспекте Художников подожгли несколько авто

В Сети появилось видео с моментом поджога.

В пятницу, 19 августа, на проспекте Художников произошел пожар. Несколько автомобилей сгорели дотла. В Сети появилось видео с моментом поджога иномарок. Его опубликовали в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

На кадрах можно увидеть мужчину, который обливает Toyota RAV4 с московскими номерами какой-то жидкостью, затем он достает спички и подносит их к машине, после чего убегает.

Отметим, что огонь перекинулся и на соседнюю иномарку. Обе машины полностью выгорели.

Ранее на Piter.tv: блогер влетела в автомобиль на КАД во время съемки видео.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"