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На проспекте Художников подожгли несколько авто

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В Сети появилось видео с моментом поджога.

В пятницу, 19 августа, на проспекте Художников произошел пожар. Несколько автомобилей сгорели дотла. В Сети появилось видео с моментом поджога иномарок. Его опубликовали в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

На кадрах можно увидеть мужчину, который  обливает Toyota RAV4 с московскими номерами какой-то жидкостью, затем он достает спички и подносит их к машине, после чего убегает. 

Отметим, что огонь перекинулся и на соседнюю иномарку. Обе машины полностью выгорели. 

Ранее на Piter.tv: блогер влетела в автомобиль на КАД во время съемки видео.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

Теги: момент поджога, поджог машин, полиция, проспект художников
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб, Криминальные происшествия,

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