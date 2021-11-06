На Светлановском полностью сгорели две иномарки

Тушили пожар 10 спасателей.

Сегодня ночью, 13 марта, в Петербурге на Светлановском проспекте у дома №79 загорелись две иномарки, они полностью выгорели. Сообщение о пожаре было получено примерно в 03:40. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Отмечается, что загорелись Kia Rio и Volkswagen Polo. Спасателям удалось ликвидировать возгорание уже в 04:13. Пожар тушили 10 человек. Сведений о пострадавших нет.

Сообщается, что первым загорелся каршеринговый автомобиль Kia Rio. Затем огонь перекинулся на другой автомобиль, это тоже каршеринг.

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