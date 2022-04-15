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В усадьбе Марьино Ленобласти сотрудники МЧС спасли аистов

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На 18-метровой водонапорной башне аистята запутались в веревке.

Вчера, 21 июля, сотрудники усадьбы Марьино по видеотрансляции заметили, что детенышам аиста требуется помощь. Работники вызвали МЧС. Об этом рассказали в группе "Усадьба Марьино" во "ВКонтакте".

На 18-метровой водонапорной башне аистята запутались в веревке, которую принесли взрослые аисты для обустройства гнезда. Родитель птенцов пытался помочь, но безуспешно. 

Спасатели оперативно перерезали веревку и достали малышей. 

Ранее мы сообщали о том, что Александр Дрозденко запечатлел аистов в поле и рассказал об их значении в жизни.

Видео: ВКонтакте / Усадьба Марьино

Теги: сотрудники мчс, спасение диких птиц и животных
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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