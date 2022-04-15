В усадьбе Марьино Ленобласти сотрудники МЧС спасли аистов

На 18-метровой водонапорной башне аистята запутались в веревке.

Вчера, 21 июля, сотрудники усадьбы Марьино по видеотрансляции заметили, что детенышам аиста требуется помощь. Работники вызвали МЧС. Об этом рассказали в группе "Усадьба Марьино" во "ВКонтакте".

На 18-метровой водонапорной башне аистята запутались в веревке, которую принесли взрослые аисты для обустройства гнезда. Родитель птенцов пытался помочь, но безуспешно.

Спасатели оперативно перерезали веревку и достали малышей.

Ранее мы сообщали о том, что Александр Дрозденко запечатлел аистов в поле и рассказал об их значении в жизни.

Видео: ВКонтакте / Усадьба Марьино