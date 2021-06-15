На улице Белы Куна спасли застрявшего в кормушке голубя

Пернатый висел на уровне второго этажа около пяти часов.

Специалисты службы спасения животных ПСО Экстремум "Кошкиспас" столкнулись с нестандартным случаем: спасатели пришли на помощь застрявшему в неправильно размещённой кормушке голубю. Об этом сообщается в соцсетях отряда.

Кормушка размещалась на одном из домов по улице Белы Куна: птица села туда и запуталась в многочисленных верёвках, за которые её подвесили. В итоге пернатый висел на уровне второго этажа около пяти часов. Хозяев квартире в тот время не было дома, поэтому помощи попросили очевидцы. Спасатели аккуратно стянули кормушку с голубем, и освободили его. Несмотря на экстремальную ситуацию, птица совершенно не пострадала. Голубь быстро встал на ноги, переночевал в переноске, помыл лапы в поилке, наелся перловки и поспешил на волю.

Сотрудники службы "Кошкиспас" напринимают, что кормежка птиц зимой должна осуществляться грамотно. Не стоит забывать, что скопление птиц привлекает хищников, кроме того, кормушки со временем могут стать настоящим рассадником заболеваний, если не убирать их. Также стоит уделять внимание креплению кормушки и продумать его так, чтобы птица не запуталась и не поранилась.

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Фото: ВКонтакте / КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум