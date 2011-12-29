В Выборгском районе инспекторы ГИБДД спасли четырех щенков

Малыши были мокрыми, замерзшими и холодными.

Инспекторы ДПС ОГИБДД по Выборгскому району Петербурга нашли и спасли четырех щенков на Горском шоссе. Об этом рассказали в группе "Дорожный инспектор" во "ВКонтакте" 2 ноября.

Изначально сотрудники ДПС заметили одного щенка. Он сидел на краю проезжей части. После поисков не обнаружили ни его маму, ни хозяев. После к инспекторам прибежали еще трое и "взяли их в милое окружение". Малыши были мокрыми, замерзшими и холодными.

Сейчас щенята находятся на временной передержке. Им ищут постоянный дом. Если вы готовы приютить щенят, звоните на номер +7 (931) 341-27-79.

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Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор