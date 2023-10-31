Спасённый из пожара в Петербурге котёнок Уголёк ищет новых хозяев

Сейчас Уголёк находится в пожарной части, где его отпаивают молоком и окружают заботой.

Сотрудники ГУ МЧС РФ по Петербургу вытащили из огня котёнка во время пожара в Парголово. Почти новорождённому малышу дали имя Уголёк. Как сообщила пресс-служба ведомства, котик ищет новых хозяев.



Уголька нашли под обгоревшими балками пола в ходе проливки и разборки сгоревших конструкций. Пожарные услышали жалобный писк котёнка.

Сейчас Уголёк находится в пожарной части, где его отпаивают молоком и окружают заботой. Котёнку предстоит найти любящих и заботливых хозяев.



Ранее мы сообщили о том, что раненых сову и кулика спасли в Петербурге.

Видео: Telegram / МЧС Санкт-Петербурга