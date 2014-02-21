Раненых сову и кулика спасли в Петербурге за сутки

Специалисты делают всё возможное для скорейшего выздоровления каждого из пернатых.

Любящие животных петербуржцы не смогли пройти мимо двух раненых птиц: за сутки в городе удалось спасти воробьиного сыча и пострадавшего вальдшнепа (кулика). Об этом информирует пресс-служба комитета по природопользованию Северной столицы.

Так, сыч с травмой крыла был обнаружен в парке 300-летия, а вальдшнеп находился в центре города у станции метро "Маяковская".

Пернатых направили в специальный госпиталь. Жизни совёнка точно ничего не угрожает: хотя он может никогда больше не вернуться в естественную для себя среду, сломанное крыло можно вылечить. Гораздо сильнее пострадал вальдшнеп. Ветеринары диагностировали ему диагностировали отёк мозга, повреждение глаза и рваные раны шеи. Скорее всего, бедняга ударился о препятствие. Специалисты делают всё возможное для скорейшего выздоровления каждого из пернатых.

Ранее мы сообщили о том, что орнитологи разрешили запуск комплекса "Волхонка" в Петербурге.

Фото: Telegram / ПриродоВеды