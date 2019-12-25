Орнитологи одобрили запуск мусороперерабатывающего комплекса "Волхонка" в Петербурге, близ аэропорта Пулково, после проведения исследования, которое показало, что скопление отходов не привлечет большое количество птиц.

Петербургские орнитологи одобрили запуск мусороперерабатывающего комплекса "Волхонка" вблизи аэропорта Пулково. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Это стало возможным после проведения специального исследования, которое показало, что скопление отходов в данной зоне не привлечет большое количество птиц. Однако, чтобы начать строительство, компания должна получить соответствующие разрешения.

Завод "Волхонка" был открыт еще в декабре 2022 года и работал в режиме пусконаладки. Теперь же благодаря положительному заключению орнитологов Невский экологический оператор может приступить к оформлению "строительных" согласований и получению разрешения на ввод в эксплуатацию.

Комплекс "Волхонка" является мусороперерабатывающим заводом нового поколения, который позволит значительно снизить количество отходов, направляемых на свалку.

Ранее сообщалось, что в Петербурге пустельгу, коршуна, дятла и ушастую сову вернули в дикую природу после реабилитации.

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