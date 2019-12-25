Орнитологи одобрили запуск мусороперерабатывающего комплекса «Волхонка» в Петербурге

Петербургские орнитологи одобрили запуск мусороперерабатывающего комплекса "Волхонка" вблизи аэропорта Пулково. Об этом пишет "Деловой Петербург".
Это стало возможным после проведения специального исследования, которое показало, что скопление отходов в данной зоне не привлечет большое количество птиц. Однако, чтобы начать строительство, компания должна получить соответствующие разрешения.
Завод "Волхонка" был открыт еще в декабре 2022 года и работал в режиме пусконаладки. Теперь же благодаря положительному заключению орнитологов Невский экологический оператор может приступить к оформлению "строительных" согласований и получению разрешения на ввод в эксплуатацию.
Комплекс "Волхонка" является мусороперерабатывающим заводом нового поколения, который позволит значительно снизить количество отходов, направляемых на свалку.
Ранее сообщалось, что в Петербурге пустельгу, коршуна, дятла и ушастую сову вернули в дикую природу после реабилитации.
Фото: pxhere
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