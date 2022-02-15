В Петербурге пустельгу, коршуна, дятла и ушастую сову вернули в дикую природу после реабилитации

Пустельга, коршун, дятел и ушастая сова вернулись в естественную среду обитания после реабилитации. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по природопользованию Петербурга в среду, 16 августа.
Птицы отправились на волю с заказника "Сестрорецкое болото". Их спасли неравнодушные жители Северной столицы, а орнитологи и ветеринары – выходили. Кроме того, крылатых пациентов учили заново охотиться.
Заключительный этап – это наш экзамен: его сдаем мы и птицы. Мы сдаем, когда выпускаем, а птицы будут сдавать во время адаптации в дикой природе.
Владимир Романов, президент Русского орнитологического общества
Ранее мы сообщали о том, что более 30 бездомных собак спасли при пожаре в петербургском приюте.
Видео: пресс-служба Комитета по природопользованию Петербурга
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