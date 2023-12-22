Поиск волонтеров для переноски жаб через дорогу в заказнике "Сестрорецкое болото" приостановлен

по данным городского комитета по природопользованию, за несколько часов подали заявку более 600 человек.

В ГКУ "Дирекция ООПТ Санкт-Петербурга" приостановили поиск волонтеров для переноски серых жаб через дорогу на территории заказника "Сестрорецкое болото". Об этом рассказали в пресс-службе организации.

Отмечается, что добровольцы на ближайшие недели набраны. Всего, по данным городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, за несколько часов подали заявку более 600 человек.

Спасибо, что в нашем городе столько неравнодушных – всего за несколько часов более 600 волонтеров подали заявку. И мы, и жабы не ожидали такого стремительного отклика и благодарим всех причастных. Пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга

Напомним, о старте приема заявок для помощи в переноске жаб через дорогу мы сообщали днем 8 апреля. Самая крупная популяция этих земноводных обитает именно в "Сестрорецком болоте". Перед откладыванием икры они перебираются из лесов к восточному берегу водохранилища, после чего возвращаются обратно.

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Фото: пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга