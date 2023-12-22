Заказник "Сестрорецкое болото" ищет волонтёров, чтобы перенести 15 тыс. жаб через дорогу

Перед откладыванием икры жабы массово перебираются из лесов к восточному берегу водохранилища, а затем возвращаются обратно.

На территории заказника "Сестрорецкое болото" начинается сезонная миграция серых жаб. Для помощи земноводным открыта регистрация волонтеров, сообщается в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Самая крупная популяция серых жаб в регионе обитает именно здесь. Перед откладыванием икры жабы массово перебираются из лесов к восточному берегу водохранилища, а затем возвращаются обратно.

Организация "Дирекция ООПТ Санкт-Петербурга" привлекает добровольцев, чтобы помочь жабам преодолеть дорогу к озеру, оказывающуюся для них препятствием. Все волонтеры проходят инструктаж и обучение перед началом работы. Их регистрация проходит по ссылке.

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Фото: пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности