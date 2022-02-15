Свидание на лодке в Сестрорецке завершилось столкновением инспектора в воду

На территории заказника "Сестрорецкое болото" мужчина и женщина, незаконно ехавшие на моторной лодке, столкнули инспектора в воду. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по природопользованию сегодня, 13 сентября.
Нарушители во время попытки остановить движение лодки и отсоединить клеммы аккумулятора отказались добровольно подчиниться законному требованию. Их судно конфисковали.
Составлен протокол по ст. 8.39 КоАП РФ. Штраф составит от 3 до 4 тыс. рублей.
Отметим, что инспектор, попавший в воду, заболел после переохлаждения организма.
Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге подростки приделали диван к электросамокату и катались по тротуару.
Видео: пресс-служба Комитета по природопользованию
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