Свидание на лодке в Сестрорецке завершилось столкновением инспектора в воду

Составлен протокол по ст. 8.39 КоАП РФ.

На территории заказника "Сестрорецкое болото" мужчина и женщина, незаконно ехавшие на моторной лодке, столкнули инспектора в воду. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по природопользованию сегодня, 13 сентября.

Нарушители во время попытки остановить движение лодки и отсоединить клеммы аккумулятора отказались добровольно подчиниться законному требованию. Их судно конфисковали.

Составлен протокол по ст. 8.39 КоАП РФ. Штраф составит от 3 до 4 тыс. рублей.

Отметим, что инспектор, попавший в воду, заболел после переохлаждения организма.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге подростки приделали диван к электросамокату и катались по тротуару.

Видео: пресс-служба Комитета по природопользованию