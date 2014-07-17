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Петербуржцам рассказали, как зимуют серые жабы
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Петербуржцам рассказали, как зимуют серые жабы

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Жабы не мигрируют в теплые края и не прячутся под землей.

В комитете по природопользованию Петербурга 19 ноября рассказали, как проходит зимовка серых жаб. 

В отличие от других животных, жабы не мигрируют в теплые края и не прячутся под землей. Чтобы переждать холода, они находят укромные места в городской среде. 

Осенью, когда температура начинает снижаться, серые жабы начинают искать подходящие места для зимовки. Обычно они выбирают влажные и защищенные участки, такие, как подвалы домов, норы грызунов и трухлявые деревья. 

Пресс-служба комитета по природопользованию Петербурга 

Главное условие для жаб – наличие достаточного количества влаги, поскольку их кожа должна оставаться влажной. 

Когда получается найти подходящее место, жабы впадают в состояние анабиоза. При нем все жизненные процессы замедляются до минимума, что позволяет экономить энергию и пережить холодную зиму без пищи. 

В ведомстве отметили, что одна из самых крупных популяций серой жабы в Петербурге обитает в заказнике "Сестрорецкое болото". 

Ранее бобры помогли в благоустройстве "Уткиной дачи" в Петербурге. 

Фото: пресс-служба комитета по природопользованию Петербурга 

Теги: комитет по природопользованию, серые жабы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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