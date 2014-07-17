Петербуржцам рассказали, как зимуют серые жабы

Жабы не мигрируют в теплые края и не прячутся под землей.

В комитете по природопользованию Петербурга 19 ноября рассказали, как проходит зимовка серых жаб.

В отличие от других животных, жабы не мигрируют в теплые края и не прячутся под землей. Чтобы переждать холода, они находят укромные места в городской среде.

Осенью, когда температура начинает снижаться, серые жабы начинают искать подходящие места для зимовки. Обычно они выбирают влажные и защищенные участки, такие, как подвалы домов, норы грызунов и трухлявые деревья. Пресс-служба комитета по природопользованию Петербурга

Главное условие для жаб – наличие достаточного количества влаги, поскольку их кожа должна оставаться влажной.

Когда получается найти подходящее место, жабы впадают в состояние анабиоза. При нем все жизненные процессы замедляются до минимума, что позволяет экономить энергию и пережить холодную зиму без пищи.

В ведомстве отметили, что одна из самых крупных популяций серой жабы в Петербурге обитает в заказнике "Сестрорецкое болото".

Ранее бобры помогли в благоустройстве "Уткиной дачи" в Петербурге.

Фото: пресс-служба комитета по природопользованию Петербурга