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Бобры помогли в благоустройстве "Уткиной дачи" в Петербурге
Сегодня, 10:19
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Бобры помогли в благоустройстве "Уткиной дачи" в Петербурге

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Реставрация "Уткиной дачи" завершится в 2025 году.

Бобры помогли в благоустройстве "Уткиной дачи", сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района Петербурга. 

Работы на набережных Охты и Оккервиля стартуют в следующем году, однако освобождать участок от самосевных деревьев животные начали уже сейчас. Такую картину заметили во дворе усадьбы.

Реставрация "Уткиной дачи" завершится также в 2025 году. После ремонта объект площадью 3 тыс. "квадратов" станет доступен для горожан. Кроме того, планируется открытие выставочного и просветительского центров. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге бобры готовятся к зимовке. 

Фото: пресс-служба музейного комплекса "Уткина дача" 

Теги: бобры, уткина дача
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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