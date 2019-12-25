Бобры помогли в благоустройстве "Уткиной дачи" в Петербурге

Бобры помогли в благоустройстве "Уткиной дачи", сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района Петербурга.
Работы на набережных Охты и Оккервиля стартуют в следующем году, однако освобождать участок от самосевных деревьев животные начали уже сейчас. Такую картину заметили во дворе усадьбы.
Реставрация "Уткиной дачи" завершится также в 2025 году. После ремонта объект площадью 3 тыс. "квадратов" станет доступен для горожан. Кроме того, планируется открытие выставочного и просветительского центров.
Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге бобры готовятся к зимовке.
Фото: пресс-служба музейного комплекса "Уткина дача"
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все